Теперь его можно найти в четырех торговых сетях города.
В АО «Сибирский хлеб» рассказали, сколько хлеба из фиолетовой пшеницы поступило в 2024 году в омские магазины. По данным предприятия, эта цифра составила 16,5 тонны хлеба и хлебобулочных изделий. Как сообщили «Омск-информу» на заводе, заявки на реализацию этого продукта продолжают поступать, значит, товар стал популярным.
– Эти виды продукции пользуются стабильным спросом в торговых точках, где они введены в ассортиментную базу. Но не все торговые сети открыли продажу, – уточнили редакции в АО «Сибирский хлеб».
Напомним, хлеб из фиолетовой пшеницы, который разработали ученые Омского аграрного университета, с декабря прошлого года продается в собственных торговых точках производителя АО «Сибирский хлеб», а также в сетях «Низкоцен» и «Магнит». Батон «Энергия», булка «Геркулес» или хлеб «На здоровье» стоят от 22 до 49 рублей. Как стало известно «Омск-информу», хлеб «На здоровье» недавно стали продавать в магазинах «Ярче».