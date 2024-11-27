Стоимость булки в зависимости массы составляет от 22 до 49 рублей.

В омских магазинах начали продавать хлеб из фиолетовой муки. Разработка ученых Омского ГАУ дошла до прилавков и может стать хитом продаж – в зерне содержится большое количество полезных для организма человека веществ.

– Фиолетовая пшеница богата антоцианами – это природные пигменты. Они имеются в малине, черешне, ежевике. Омские ученые разработали как раз пшеницу с этими красящими природными веществами, – говорит директор по технологии и производству компании «Сибхлеб» Лидия Швидт. – Антоцианы обладают мощными антиоксидантными свойствами, укрепляют иммунитет, улучшают работу сердечно-сосудистой системы, снижают холестерин.

На полки магазинов хлеб попадет в трех видах: небольшие булочки, небольшие батоны и подовый хлеб в нарезке, сообщает 12 канал. Стоить фиолетовый хлеб будет от 22 до 49 рублей. При этом срок годности продукции – всего трое суток. Если спрос на новую продукцию будет высоким, производитель увеличит объемы выпуска.