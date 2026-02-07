В Омске продавали хлеб «из будущего»

Некорректная маркировка даты изготовления была выявлена у продукции АО «Сибирский хлеб».

Управление Роспотребнадзора по Омской области сообщило о продаже хлеба «из будущего» в Омске. В надзорное ведомство поступила жалоба о том, что 13 января текущего года житель города купил хлеб «Бездрожжевой сельский» производства АО «Сибирский хлеб», на упаковке которого была указана дата 14.01.2026.

В отношении производителя было проведено профилактическое мероприятие, компании выдали предостережение. Как именно на прилавок попал хлеб «из будущего», не уточняется.

