Омск-Информ
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·Общество

Он появится на полках как минимум трех магазинов.
Продавать хлеб из фиолетовой пшеницы, который разработали селекционеры ОмГАУ имени Столыпина, в Омске начнут в декабре. Он появится в собственных торговых точках производителя АО «Сибирский хлеб», а также в магазинах «Низкоцен» и «Магнит». Как сообщает «Ом1», министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области договаривается о реализации хлеба также в супермаркетах «Ашан» и «Лента».
Стоимость буханки будет определять производитель. По оценке генерального директора АО «Сибхлеб» Сергея Дурнева, цена 200 граммов может составить около 32,5 рубля.
·Общество

Он появится на полках как минимум трех магазинов.
Продавать хлеб из фиолетовой пшеницы, который разработали селекционеры ОмГАУ имени Столыпина, в Омске начнут в декабре. Он появится в собственных торговых точках производителя АО «Сибирский хлеб», а также в магазинах «Низкоцен» и «Магнит». Как сообщает «Ом1», министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области договаривается о реализации хлеба также в супермаркетах «Ашан» и «Лента».
Стоимость буханки будет определять производитель. По оценке генерального директора АО «Сибхлеб» Сергея Дурнева, цена 200 граммов может составить около 32,5 рубля.