Омск-Информ
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·Промышленность

Планируется выпуск четырех видов хлеба из фиолетовой пшеницы. Предприятие уже готово его печь.

Генеральный директор АО «Сибхлеб» Сергей Дурнев рассказал, сколько в магазинах города будет стоить хлеб из фиолетовой пшеницы. О совместной разработке предприятия и Омского аграрного университета сообщалось накануне. «Сибхлеб» доработал рецептуру хлеба, чтобы продавать его в региональные и в федеральные торговые сети.

– ОмГАУ занимался выращиванием этой пшеницы и предоставил нам экспериментальную партию. Мы ее использовали, сделали из нее продукт. Получили его, попробовали, оценили. Более того, мы уже получили документацию на это производство. То есть «Сибхлеб» в общем и целом готов потихоньку вводить его в производство, – заявил Дурнев в комментарии порталу «СуперОмск». – Далее все будет зависеть от поставки самой пшеницы и от того, как сети будут реагировать на новинки.

По словам руководителя «Сибхлеба», планируется выпуск четырез видов хлеба из фиолетовой пшеницы: стопроцентный зерновой, с добавлением муки 50 на 50 %, геркулеса и семян подсолнечника. Специалисты уже рассчитали его стоимость в магазинах.

– Мы уже примерно рассчитали, сколько он будет стоить. Но далее это уже будет зависеть от «аппетита» сетей. На мой взгляд, 200-граммовая булка с учетом наценки сети может стоить 32,5 рубля, – сообщил Сергей Дурнев.

Фиолетовая пшеница омских ученых включена в Государственный реестр селекционных достижений. Отличие хлеба из этого зерна – насыщенность антоцианами, натуральными антиоксидантами, благодаря чему он положительно влияет на иммунную систему человека.

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·Промышленность

Планируется выпуск четырех видов хлеба из фиолетовой пшеницы. Предприятие уже готово его печь.

Генеральный директор АО «Сибхлеб» Сергей Дурнев рассказал, сколько в магазинах города будет стоить хлеб из фиолетовой пшеницы. О совместной разработке предприятия и Омского аграрного университета сообщалось накануне. «Сибхлеб» доработал рецептуру хлеба, чтобы продавать его в региональные и в федеральные торговые сети.

– ОмГАУ занимался выращиванием этой пшеницы и предоставил нам экспериментальную партию. Мы ее использовали, сделали из нее продукт. Получили его, попробовали, оценили. Более того, мы уже получили документацию на это производство. То есть «Сибхлеб» в общем и целом готов потихоньку вводить его в производство, – заявил Дурнев в комментарии порталу «СуперОмск». – Далее все будет зависеть от поставки самой пшеницы и от того, как сети будут реагировать на новинки.

По словам руководителя «Сибхлеба», планируется выпуск четырез видов хлеба из фиолетовой пшеницы: стопроцентный зерновой, с добавлением муки 50 на 50 %, геркулеса и семян подсолнечника. Специалисты уже рассчитали его стоимость в магазинах.

– Мы уже примерно рассчитали, сколько он будет стоить. Но далее это уже будет зависеть от «аппетита» сетей. На мой взгляд, 200-граммовая булка с учетом наценки сети может стоить 32,5 рубля, – сообщил Сергей Дурнев.

Фиолетовая пшеница омских ученых включена в Государственный реестр селекционных достижений. Отличие хлеба из этого зерна – насыщенность антоцианами, натуральными антиоксидантами, благодаря чему он положительно влияет на иммунную систему человека.

2108