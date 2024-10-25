Этот необычный сорт злака, богатый антиоксидантами, появится в региональных и федеральных сетях.

В Омской области готовятся запустить производство хлеба из фиолетовой пшеницы. Этот необычный сорт злака, богатый антиоксидантами, разработали ученые Омского аграрного университета имени Столыпина. Сегодня, 25 октября, в министерстве сельского хозяйства региона прошло совещание по продвижению этого продукта.

По словам главы Минсельхоза, пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области Николая Дрофы, уникальный сорт уже включен в Государственный реестр селекционных достижений. Отличие хлеба из этой пшеницы – насыщенность антоцианами, натуральными антиоксидантами, благодаря которым зерно имеет фиолетовый цвет и положительно влияет на иммунную систему человека.

– Благодаря высокой питательной ценности хлеб идеально подходит для здорового рациона, – подчеркнул Дрофа.

Омский аграрный университет и компания «Сибхлеб» доработали рецептуру ультраполезного хлеба из фиолетовой пшеницы, чтобы продавать его в региональные и в федеральные торговые сети. Кроме того, новый продукт появится в социальных учреждениях.