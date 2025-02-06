Объект планируют открыть уже в июле.

Министр образования Омской области Ольга Степанова и депутат Госдумы Оксана Фадина проинспектировали процесс строительства школы в микрорайоне Серебряный Берег на Красном Пути.

С июня прошлого года на объекте работает новый подрядчик. На сегодняшний день степень готовности школы составляет более 50 %. Каждый день на строительстве задействовано свыше 90 работников. Подрядная организация ООО «Русстрой» строго придерживается установленного графика и не допускает отставаний.

Завершение строительных работ по договору намечено на июнь текущего года, а ввод объекта в эксплуатацию планируется на июль.

– Новую школу с нетерпением ждут жители большого молодого микрорайона, – написала Степанова в своем телеграм-канале.

Напомним, новое образовательное учреждение начали строить еще в ноябре 2022 года. Тогда договор заключили с ООО «Капитал Развитие». Но в ноябре 2023 года все работы приостановили из-за недобросовестного подрядчика. А в середине мая с ним расторгли контракт. Кроме того, было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».