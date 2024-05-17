Оказалось, что подрядчик составил фиктивную проектно-сметную документацию. Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество».

Оказалось, что подрядчик составил фиктивную проектно-сметную документацию. Уголовное дело возбудили по статье «Мошенничество».

В Омске возбудили уголовное дело по факту мошенничества, которое было совершено при проектировании школы в микрорайоне Серебряный Берег.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области, в 2021–2022 годах подрядчик «ЗСК-Проект» составил фиктивную проектно-сметную документацию с недостоверными объемами работ, а потом получил оплату за фактически невыполненное исследование на общую сумму 832 тыс. рублей.

– В ходе строительства было выявлено существенное занижение объемов работ по демонтажу подземных железобетонных сооружений, указанных в проекте, что в итоге повлекло за собой удорожание стоимости и остановку строительства школы, – добавили в ведомстве.

Сейчас стражи порядка продолжают выяснить все подробности преступления. Ход расследования уголовного дела уже контролирует областная прокуратура.

Напомним, что контракт на строительство школы в Серебряном Береге был заключен с компанией на сумму 1 млрд рублей. Предполагалось, что строительство будет завершено к июню. Однако в ноябре прошлого года подрядчик приостановил работы из-за нехватки строительных материалов. На днях стало известно, что с фирмой расторгли контракт.