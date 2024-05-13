Теперь мэрия будет искать нового подрядчика, который продолжит строительство.

Теперь мэрия будет искать нового подрядчика, который продолжит строительство.

Мэрия Омска решила расторгнуть контракт с подрядчиком, который занимался строительством школы в микрорайоне Серебряный Берег. Речь идет о московской компании ООО «Капитал-Развитие».

– Ранее подрядчику были выставлены требования о выплате неустойки на сумму более 36 миллионов рублей. В связи с прекращением договорных отношений компании также предстоит вернуть ранее выплаченный аванс в размере более 280 миллионов рублей, – заявил мэр Сергей Шелест.

Градоначальник отметил, что мэрия пыталась решить проблему с подрядчиком различными способами. По его словам, финансовые претензии, которые озвучивает организация, не имеют под собой никаких оснований.

Теперь мэрия будет искать нового подрядчика, который продолжит строительство.

Напомним, контракт на 1,17 млрд рублей с ООО «Капитал-Развитие» заключили в ноябре прошлого года. По условиям школа должна быть готова к 1 июля 2024 года, однако подрядчик начал отставать от графика.