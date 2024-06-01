На торги заявился лишь один желающий. С ним и заключили контракт. Однако его имя не указывается.

На торги заявился лишь один желающий. С ним и заключили контракт. Однако его имя не указывается.

В Омске нашли подрядчика, который достроит проблемную школу в микрорайоне Серебряный Берег. Как говорится в протоколе подведения итогов, на участие в торгах была подана всего одна заявка. С ним и решили заключить контракт. Однако имя победителя в документе не указывается.

За работы подрядчику заплатят порядка 1,14 млрд рублей. Стройка должна начаться в течение пяти дней с даты заключения контракта, и завершить их планируют к 10 декабря.

Напомним, новое образовательное учреждение начали строить еще в ноябре 2022 года. Тогда договор заключили с ООО «Капитал Развитие». Но в ноябре 2023 года все работы приостановили из-за недобросовестного подрядчика. А в середине мая с ним расторгли контракт. Кроме того, было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».