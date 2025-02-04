На строительство объекта может зайти госкорпорация ДОМ.РФ.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко встретился в генеральным директором компании ДОМ.РФ Виталием Мутко. Помимо мастер-плана Тары, госкорпорация займется разработкой мастер-плана Омска.
Организация проявила интерес к строительству Северного обхода Омска. В частности, компания прорабатывает возможность льготного финансирования строительства объекта с помощью инфраструктурных облигаций.
Автомобильная дорога «Северный обход Омска» может стать продолжением транспортного коридора М-12 Москва – Казань путем расширения автомагистрали до Владивостока с выходами на Китай, Монголию и КНДР.
Недавно проект, в финансировании которого уже участвует Газпромбанк, получил положительное заключение Главгосэкспертизы. Ранее сообщалось, что на строительство объекта потребуется 73 млрд рублей. Эта сумма на 10 млрд больше, чем региональные власти предполагали еще осенью. 16 млрд рублей предполагается выделить из бюджета региона. Еще 8, 4 млрд рублей даст федеральный бюджет.
Протяженность Северного обхода Омска составит 65,3 км. Потребуется строительство моста через Омь, 19 путепроводов и 5 транспортных развязок. На автомагистрали планируется установить систему безбарьерной оплаты проезда. Объект построят к коцу 2028 года.