Омск-Информ
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·Авто

Водителям не придется останавливаться для оплаты.
На автомагистрали Северного обхода Омска планируется установить систему безбарьерной оплаты проезда. Как сообщает «ТОП24», водителям не придется для этого останавливаться.
Чтобы использовать систему, автомобилистам нужно будет установить в машине специальный транспондер, через который деньги будут списываться автоматически. Будет и возможность оплатить проезд на сайте оператора заранее, а также в течение пяти дней.
Отметим, что стоимость проезда по Северному обходу пока неизвестна. Дорогу только планируют построить.
·Авто

Водителям не придется останавливаться для оплаты.
На автомагистрали Северного обхода Омска планируется установить систему безбарьерной оплаты проезда. Как сообщает «ТОП24», водителям не придется для этого останавливаться.
Чтобы использовать систему, автомобилистам нужно будет установить в машине специальный транспондер, через который деньги будут списываться автоматически. Будет и возможность оплатить проезд на сайте оператора заранее, а также в течение пяти дней.
Отметим, что стоимость проезда по Северному обходу пока неизвестна. Дорогу только планируют построить.