Омск-Информ
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·Спорт

Лучший снайпер «ястребов» получил перелом лицевой кости.

Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше рассказал о травме американского нападающего Рида Буше. Ранее сообщалось, что лучший снайпер и бомбардир команды пропустит ближайший месяц из-за повреждения. Форвард отправится на операцию в Германию.

– Травма у Рида очень серьезная. Ему предстоит операция, у него перелом лицевой кости, – сказал Буше в эфире «КХЛ ТВ». – Такая же травма, как у Соловьева, но он возвращается в состав после такой травмы. Поэтому ждем Рида тоже. Время исчисляется неделями. У нас пополнение в нашем и без того очень длинном списке травмированных. Ничего не поделаешь.

Американский нападающий получил шайбу в лицо во время матча 29 января с «Салаватом Юлаевым». Форвард смог доиграть встречу и даже забил гол.

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·Спорт

Лучший снайпер «ястребов» получил перелом лицевой кости.

Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше рассказал о травме американского нападающего Рида Буше. Ранее сообщалось, что лучший снайпер и бомбардир команды пропустит ближайший месяц из-за повреждения. Форвард отправится на операцию в Германию.

– Травма у Рида очень серьезная. Ему предстоит операция, у него перелом лицевой кости, – сказал Буше в эфире «КХЛ ТВ». – Такая же травма, как у Соловьева, но он возвращается в состав после такой травмы. Поэтому ждем Рида тоже. Время исчисляется неделями. У нас пополнение в нашем и без того очень длинном списке травмированных. Ничего не поделаешь.

Американский нападающий получил шайбу в лицо во время матча 29 января с «Салаватом Юлаевым». Форвард смог доиграть встречу и даже забил гол.

1048