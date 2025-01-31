В матче с уфимским «Салаватом Юлаевым» в форварда «ястребов» попала шайба.

ХК «Авангард» поместил в список травмированных своего нападающего Рида Буше. В матче с уфимским «Салаватом Юлаевым» (2:4) в американского форварда «ястребов» попала шайба. По данным инсайдеров, Буше пропустит около месяца.

В общей сложности в лазарете «Авангарда» находятся семь игроков. Помимо Рида Буше, это защитники Сергей Бойков, Алекс Грант (выбыл до конца сезона), Даниил Степанов, а также нападающие Майкл Маклауд, Николай Прохоркин и Владимир Ткачев (не сыграл ни одного матча в сезоне).

Сегодня, 31 января, «ястребы» сыграют дома с астанинским «Барысом». Начало игры в 19:30.