Непонятно, какое место конкретно травмировал лучший снайпер омской команды.
Стали известны подробности травмы топового снайпера «Авангарда» Рида Буше. Ранее «Омск-информ» рассказывал, что американский форвард пропустит около месяца.
По новой инсайдерской версии, Буше получил травму на предыгровой тренировке.
Агент Алеша Пилко, представляющий интересы Рида Буше, заявил, что форвард будет прооперирован в Германии и пропустит Фонбет Матч Звезд КХЛ 2025.
– Рид Буше будет прооперирован в Германии, из-за травмы он вынужденно пропустит Матч звезд КХЛ, – заявил Пилко.
Место Буше в команде дивизиона Чернышева заменит Наиль Якупов. Для него предстоящий звездный матч станет первым в карьере.
До этого в октябре и декабре в Германии оперировали других игроков «ястребов», Владимира Ткачева и Сергея Бойкова.