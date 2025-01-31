Омск-Информ
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·Спорт

Непонятно, какое место конкретно травмировал лучший снайпер омской команды. 

Стали известны подробности травмы топового снайпера «Авангарда» Рида Буше. Ранее «Омск-информ» рассказывал, что американский форвард пропустит около месяца.

По новой инсайдерской версии, Буше получил травму на предыгровой тренировке.

Агент Алеша Пилко, представляющий интересы Рида Буше, заявил, что форвард будет прооперирован в Германии и пропустит Фонбет Матч Звезд КХЛ 2025.

– Рид Буше будет прооперирован в Германии, из-за травмы он вынужденно пропустит Матч звезд КХЛ, – заявил Пилко.

Место Буше в команде дивизиона Чернышева заменит Наиль Якупов. Для него предстоящий звездный матч станет первым в карьере.

До этого в октябре и декабре в Германии оперировали других игроков «ястребов», Владимира Ткачева и Сергея Бойкова.

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·Спорт

Непонятно, какое место конкретно травмировал лучший снайпер омской команды. 

Стали известны подробности травмы топового снайпера «Авангарда» Рида Буше. Ранее «Омск-информ» рассказывал, что американский форвард пропустит около месяца.

По новой инсайдерской версии, Буше получил травму на предыгровой тренировке.

Агент Алеша Пилко, представляющий интересы Рида Буше, заявил, что форвард будет прооперирован в Германии и пропустит Фонбет Матч Звезд КХЛ 2025.

– Рид Буше будет прооперирован в Германии, из-за травмы он вынужденно пропустит Матч звезд КХЛ, – заявил Пилко.

Место Буше в команде дивизиона Чернышева заменит Наиль Якупов. Для него предстоящий звездный матч станет первым в карьере.

До этого в октябре и декабре в Германии оперировали других игроков «ястребов», Владимира Ткачева и Сергея Бойкова.

1151