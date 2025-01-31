Омск-Информ
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·Спорт

Нападающий «ястребов» оказался шокирован этой новостью.

Вместо получившего травму нападающего «Авангарда» Рида Буше участие в Фонбет Матче звезд КХЛ-2025 примет его партнер по команде, форвард Наиль Якупов. Он сыграет за команду дивизиона Чернышева.

Сотрудники пресс-службы «Авангарда» хотели сообщить эту новость Якупову, но их опередил защитник Семен Чистяков, которого ранее пригласили на звездный уик-энд. Сюрприз немного не удался, но Наиль Якупов был настолько шокирован известием, что даже не смог дать комментарий.

Матч звезд пройдет в Новосибирске 8–9 февраля.

·Спорт

Нападающий «ястребов» оказался шокирован этой новостью.

Вместо получившего травму нападающего «Авангарда» Рида Буше участие в Фонбет Матче звезд КХЛ-2025 примет его партнер по команде, форвард Наиль Якупов. Он сыграет за команду дивизиона Чернышева.

Сотрудники пресс-службы «Авангарда» хотели сообщить эту новость Якупову, но их опередил защитник Семен Чистяков, которого ранее пригласили на звездный уик-энд. Сюрприз немного не удался, но Наиль Якупов был настолько шокирован известием, что даже не смог дать комментарий.

Матч звезд пройдет в Новосибирске 8–9 февраля.