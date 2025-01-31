Омск-Информ
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·Спорт

Нападающий омских «ястребов» проходит курс восстановления.

Информация от известного хоккейного обозревателя Андрея Блохина о состоянии здоровья лидера омского «Авангарда» Владимира Ткачева получила косвенное подтверждение. Журналист утверждал, что о пропуске сезона речи не идет. 

По данным других инсайдеров, звездный нападающий продолжает восстановление под руководством реабилитологов. Уточняется, что форвард обязательно сыграет в нынешнем сезоне, но после получения отмашки со стороны клубных врачей.

Ранее главный тренер «Авангарда» Ги Буше заявлял, что на возвращение Владимира Ткачева на лед после травмы ахиллова сухожилия понадобится еще длительное время.

·Спорт

Нападающий омских «ястребов» проходит курс восстановления.

Информация от известного хоккейного обозревателя Андрея Блохина о состоянии здоровья лидера омского «Авангарда» Владимира Ткачева получила косвенное подтверждение. Журналист утверждал, что о пропуске сезона речи не идет. 

По данным других инсайдеров, звездный нападающий продолжает восстановление под руководством реабилитологов. Уточняется, что форвард обязательно сыграет в нынешнем сезоне, но после получения отмашки со стороны клубных врачей.

Ранее главный тренер «Авангарда» Ги Буше заявлял, что на возвращение Владимира Ткачева на лед после травмы ахиллова сухожилия понадобится еще длительное время.