Омск-Информ
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·Спорт

Главный тренер «Авангарда» высказался о сроках восстановления лидера команды.

По окончании победного матча против «Адмирала» (4:1) главный тренер «Авангарда» Ги Буше рассказал о восстановлении лидера команды Владимира Ткачева. Нападающий получил тяжелую травму в межсезонье и не сыграл еще ни одного матча за «ястребов» в этом чемпионате.

– Не знаю [насчет сроков], но потребуется еще длительное время, чтобы он смог играть, – сказал Буше в эфире «12 канала».

Ранее сообщалось, что Ткачев сможет выйти на лед ближе к окончанию регулярного чемпионата.

3019
·Спорт

Главный тренер «Авангарда» высказался о сроках восстановления лидера команды.

По окончании победного матча против «Адмирала» (4:1) главный тренер «Авангарда» Ги Буше рассказал о восстановлении лидера команды Владимира Ткачева. Нападающий получил тяжелую травму в межсезонье и не сыграл еще ни одного матча за «ястребов» в этом чемпионате.

– Не знаю [насчет сроков], но потребуется еще длительное время, чтобы он смог играть, – сказал Буше в эфире «12 канала».

Ранее сообщалось, что Ткачев сможет выйти на лед ближе к окончанию регулярного чемпионата.

3019