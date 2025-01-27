Омск-Информ
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·Спорт

Команды являются прямыми конкурентами за выход в плей-офф.

Хоккеисты омского «Авангарда» на домашнем льду победили владивостокский «Адмирал» со счетом 4:1. Игра позиционировалась как дискоматч, и «ястребы» как следует умотали гостей на льду «G-Drive Арены». Дублем в составе хозяев отметился защитник Семен Чистяков, еще по шайбе в свой актив записали американский нападающий Рид Буше и молодой защитник Михаил Гуляев.

Следующую игру «Авангард» проведет дома 29 января против «Салавата Юлаева». Начало игры в 19.30.

·Спорт

Команды являются прямыми конкурентами за выход в плей-офф.

Хоккеисты омского «Авангарда» на домашнем льду победили владивостокский «Адмирал» со счетом 4:1. Игра позиционировалась как дискоматч, и «ястребы» как следует умотали гостей на льду «G-Drive Арены». Дублем в составе хозяев отметился защитник Семен Чистяков, еще по шайбе в свой актив записали американский нападающий Рид Буше и молодой защитник Михаил Гуляев.

Следующую игру «Авангард» проведет дома 29 января против «Салавата Юлаева». Начало игры в 19.30.