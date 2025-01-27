На «G-Drive Арене» прозвучат хиты легендарной группы АББА.

Сегодня, 27 января, на «G-Drive Арене» «ястребы» «Авангарда» встречаются с «моряками» «Адмирала». Команда из Владивостока прибывает в Омск из Челябинска после поражения от команды «Трактор» в серии буллитов (2:3).

Как сообщается в пресс-службе омской команды, болельщиков сегодня ждет тематический матч. Домашнюю серию открывают трибьют-шоу «АББА-мания», хиты легендарной шведской группы прозвучат в 18:30 у главной сцены в фойе. Начало матча в 19:30.

Главная интрига – Андрей Мишуров, который недавно защищал ворота «Авангарда», и Никита Серебряков,вратарь «Адмирала», могут встретиться. Болельщики ждут вратарской дуэли. Состав команд объявят за час до матча.

Добавим, что в Восточной конференции «Авангард» находится на шестом месте после 47 игр, «Адмирал» – на седьмом, сыграв 49 матчей.