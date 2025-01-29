Известный хоккейный обозреватель Андрей Блохин заявил, что лидер «Авангарда» не пропустит сезон.

Омский спортивный журналист Андрей Блохин высказался о травме лидера «Авангарда» Владимира Ткачева. Известный хоккейный обозреватель призвал не паниковать из-за сенсационного заявления главного тренера омской команды Ги Буше о том, что нападающему еще предстоит долгое восстановление. О пропуске сезона речи не идет.

– Каким бы мрачным ни было лицо Ги Буше при ответе на вопрос про Ткачева, истерить не надо. Речи о пропуске сезона не идет, с чего вы это взяли? – написал Блохин на странице авторской программы «Овертайм» в соцсети «ВКонтакте».

Журналист дал прогноз, что Ткачев появится на матче за месяц до плей-офф.

– Владимир сыграет свой первый матч, как я предполагаю, где-то за месяц до плей-офф. Может, чуть раньше, – подчеркнул Блохин. – В любом случае он работает на льду с полной выкладкой. Улитки крутит, старт-стоп делает. Как только врачи дадут разрешение на работу с командой, ему хватит 5 дней, чтобы подойти к своему первому матчу. Не торопите только.

Отметим, что плей-офф пройдет в этом году с 26 марта по 25 мая. Следовательно, по данным Андрея Блохина, перекочевавшего из журналистов в инсайдеры, Владимир Ткачев сыграет свой первый матч после травмы ахиллова сухожилия в конце февраля.