Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Спорт

Наставник считает, что у канадского нападающего есть задачи, помимо забрасывания шайб.

На вчерашней послематчевой пресс-конференции главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал безголевой период канадского нападающего Райана Спунера. Крайний раз форвард забрасывал шайбу 4 декабря в матче «ястребов» против «Сочи».

Впрочем, наставник не переживает по этому поводу.

– Райан Спунер играет энергично, но стоит помнить, что он делает передачи. Этот нападающий находится там, где нужно, – подчеркнул Ги Буше. – Меня не волнует безголевой период Спунера. Если будет забивать, то хорошо, если нет, то ничего страшного. Он помогает команде другими способами.

Стоит отметить, что нападающий вошел в топ лучших игроков КХЛ по точности передач. Райан Спунер занял 10-е место с результатом 86,98 %.

1003
·Спорт

Наставник считает, что у канадского нападающего есть задачи, помимо забрасывания шайб.

На вчерашней послематчевой пресс-конференции главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал безголевой период канадского нападающего Райана Спунера. Крайний раз форвард забрасывал шайбу 4 декабря в матче «ястребов» против «Сочи».

Впрочем, наставник не переживает по этому поводу.

– Райан Спунер играет энергично, но стоит помнить, что он делает передачи. Этот нападающий находится там, где нужно, – подчеркнул Ги Буше. – Меня не волнует безголевой период Спунера. Если будет забивать, то хорошо, если нет, то ничего страшного. Он помогает команде другими способами.

Стоит отметить, что нападающий вошел в топ лучших игроков КХЛ по точности передач. Райан Спунер занял 10-е место с результатом 86,98 %.

1003