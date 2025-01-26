Омск-Информ
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·Спорт

В рейтинги попали капитан команды Дамир Шарипзянов, а также нападающие Райан Спунер и Константин Окулов.

Составлен новый рейтинг лучших игроков КХЛ. В него вошли сразу три игрока омского «Авангарда», поскольку отличились в успешности и точности передач.

Так, капитан «ястребов» Дамир Шарипзянов занял 4-е место в рейтинге лучших защитников с результатом 1508 передач. В рейтинге нападающих на 10-е место попал Константин Окулов, 1037 успешных передач.

Другой нападающий «Авангарда», Райан Спунер, тоже занял 10-е место, но уже в топе лучших игроков по точности передач с результатом 86,98 %.

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·Спорт

В рейтинги попали капитан команды Дамир Шарипзянов, а также нападающие Райан Спунер и Константин Окулов.

Составлен новый рейтинг лучших игроков КХЛ. В него вошли сразу три игрока омского «Авангарда», поскольку отличились в успешности и точности передач.

Так, капитан «ястребов» Дамир Шарипзянов занял 4-е место в рейтинге лучших защитников с результатом 1508 передач. В рейтинге нападающих на 10-е место попал Константин Окулов, 1037 успешных передач.

Другой нападающий «Авангарда», Райан Спунер, тоже занял 10-е место, но уже в топе лучших игроков по точности передач с результатом 86,98 %.

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