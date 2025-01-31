Омск-Информ
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·Спорт

Форвард занемог после матча с Уфой.

Стало известно, что ближайшие игры «Авангарда» пропустит нападающий Данил Башкиров. Что случилось с хоккеистом, неизвестно.

По данным телеграм-канала «Хоккейная правда», форвард заболел после матча 29 января с «Салаватом Юлаевым» и пропустит ближайшие игры. Интересно, что вчера Башкиров был среди хоккеистов, навещавших капитана «Салавата» Григория Панина в омской больнице.

Напомним, хоккеиста обменяли в ноябре у магнитогорского «Металлурга»,

·Спорт

Форвард занемог после матча с Уфой.

Стало известно, что ближайшие игры «Авангарда» пропустит нападающий Данил Башкиров. Что случилось с хоккеистом, неизвестно.

По данным телеграм-канала «Хоккейная правда», форвард заболел после матча 29 января с «Салаватом Юлаевым» и пропустит ближайшие игры. Интересно, что вчера Башкиров был среди хоккеистов, навещавших капитана «Салавата» Григория Панина в омской больнице.

Напомним, хоккеиста обменяли в ноябре у магнитогорского «Металлурга»,