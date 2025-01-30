Григорий Панин получил перелом ребра уже в начале матча.

Игроки «Авангарда» Наиль Якупов, Павел Коледов и Данил Башкиров навестили в больнице капитана «Салавата Юлаева» Григория Панина. В начале вчерашнего матча в Омске он сломал ребро в столкновении с нападающим «ястребов» Джованни Фьоре.

С ледовой арены защитник уфимцев был срочно доставлен в больницу и помещен в реанимацию. Позже его перевели в общую палату. Панин остается под присмотром омских врачей.

– Вернемся еще сильнее! Всем спасибо за слова поддержки! – написал Панин в своем телеграм-канале и выложил фотографию с игроками «Авангарда».

Отметим, что Коледов и Башкиров ранее выступали за «Салават Юлаев».