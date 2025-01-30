Надзорное ведомство усмотрело в снежных завалах причину пробок.

Прокуратура Советского округа Омска проверила и выявила нарушения в соблюдении правил контракта у генерального подрядчика ремонта у Телецентра. По данным надзорного ведомства, на компанию «СтройТраст» возложена обязанность по содержанию и уборке сооружения от снежных валов.

В декабре – начале января такие наледи образовались и стали причиной пробок. Несмотря на обращения департамента строительства, подрядчик игнорировал уборку моста.

Поэтому прокуратура внесла представление главе «СтройТраст» с требованиями устранить нарушения и наказать виновных. Акт находится на рассмотрении.

Ранее сообщалось, что мост у Телецентра частично перекрыли на ремонт в ночь на 30 ноября 2024 года. С этого момента пробки стали постоянными спутниками омичей. Для разгрузки сооружения и прилегающих локаций введено реверсивное движение, но заторы все равно образуются в часы пик.