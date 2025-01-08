При необходимости департамент транспорта внесен изменения в график движения.

Сегодня, 8 января, мэр Омска Сергей Шелест заявил о запуске реверсивного движения на мосту имени 60-летия ВЛКСМ.

По средней полосе можно будет следовать в направлении Левобережья или правого берега Иртыша в зависимости от сигнала светофора. Направление движения по крайним полосам меняться не будет.

Проезд с левого берега на правый по средней полосе будет открыт: С 6:30 до 8:15 (1 час и 45 минут); с 10:00 до 11:00 (1 час); с 13:00 до 14:00 (1 час) ; с 15:00 до 16:30 (полтора часа); с 21:00 до 22:00 (1 час); с 00:00 до 3:00 (три часа).

В остальное время, а главное в вечерние часы, с 16:30 до 21:00 (4 часа 30 минут) движение будет открыто с правого берега на левый.

Глава города поручил департаменту транспорта организовать мониторинг трафика. При необходимости планируется оперативно внести изменения в график организации реверсивного движения.