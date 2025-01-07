Мэр Омска Сергей Шелест заявил, что все необходимые работы для такой организации движения уже выполнены.

Завтра, 8 января, в 9:00, на частично перекрытом на ремонт мосту им. 60-летия ВЛКСМ у Телецентра запустят реверсивное движение. Ранее дата уже называлась, а вот точное время называется впервые.

- Смонтированы и настроены необходимые светофоры, установлены делиниаторы и нужные дорожные знаки, - заявил мэр Сергей Шелест.

Напомним, при такой организации движения две крайние полосы будут работать в одном направлении — на правый или левый берег. Светофор над ними всегда будут зеленым. Направление средней полосы будет меняться в зависимости от промежутка времени. Водителям необходимо быть внимательными.