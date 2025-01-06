Это даст возможность водителям в выходной день привыкнуть к изменениям. До этого реверс хотели запустить в первый рабочий день года.

Реверсивное движение по мосту имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра будет запущено не 9 января, а 8-го, то есть на день раньше, сообщил мэр Омска Сергей Шелест. Это сделано для того, что водители начали привыкать к новой схеме организации движения в выходной день.

– Запуск реверсивного движения в полном объеме на мосту у телецентра планируется 8 января, на день раньше намеченного срока. Это даст возможность водителям в выходной день привыкнуть к изменениям, – написал Шелест в своем телеграм-канале.

Подготовительные работы по внедрению реверсивного движения по мосту находятся на финальной стадии. Так, сейчас выполняется настройка режимы работы светофоров, для этого они включаются, заканчивается установка необходимых знаков дорожного движения, корректируется расстановка делиниаторов.

Водителям просят быть предельно внимательными, следить за дорожной ситуацией и сигналами светофоров.