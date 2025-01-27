Уже частично возведено здание главного корпуса четырехзвездочной загородной базы отдыха.
Появились свежие снимки со стройки четырехзвездочного отеля Villa Rosa в селе Розовка Омского района. Ранее «Омск-информ» подробно рассказывал о проекте стоимостью 1,6 млрд рублей, который реализует компания «Сибирский региональный союз» Арабо Григоряна.
Гостиничный комплекс на 33 номера предполагает наличие бара и огромного ресторана на 350 посадочных мест. А в коттеджной зоне на 24 номера появится зона барбекю. Проектом предусмотрены уличный подогреваемый бассейн на берегу реки, спа-комплекс, бани и кафе с летней террасой. Внешне гостиница напоминает турецкие отели.
Судя по снимкам телеграм-канала omsk_putevoditel, до Турции будущему комплексу пока далеко. Частично возведены главный корпус и коттеджная зона.
На инвестсовете сообщалось, что строительные работы по проекту находятся на завершающем этапе. В мае 2025 года инвестор собирался приступить к благоустройству территории гостиницы и базы отдыха.