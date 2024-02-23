Учредитель компании «СибРос» Арабо Григорян показал, как будет выглядеть новый четырехвездочный отель c бассейном и рестораном.

Учредитель компании «СибРос» Арабо Григорян показал, как будет выглядеть новый четырехвездочный отель c бассейном и рестораном.

Учредитель компании «СибРос» Арабо Григорян раскрыл «Омск-информу» детали строительства четырехзвездочной гостиницы в селе Розовка Омского района. Ранее глава этого района Геннадий Долматов рассказывал, что базу отдыха в курортной зоне отстроят в 2025 году. Возведение начнется уже в этом году.

Арабо Григорян показал проект гостиницы Villa Resort Судя по макетам, база отдыха будет иметь форму шайбы и расположится на территории 10 гектаров на берегу Иртыша. Гостиничный комплекс на 33 номера предполагает наличие бара и огромного ресторана на 350 посадочных мест, а в коттеджной зоне на 24 номера появится зона барбекю. Кроме того, проектом предусмотрены уличный подогреваемый бассейн на берегу реки, спа-комплекс, бани и кафе с летней террасой. Общая вместимость комплекса составит 500–600 человек.

На территории гостиницы планируются детские и спортивные площадки, а также зона благоустройства с зеленью и лавочками. Помимо этого предполагается построить автономную водонапорную башню, газовую котельную и локальные очистные сооружения.

По словам инвестора, проект стоимостью 1,6 млрд рублей он надеется окупить за 7–10 лет. Эта гостиница станет личной собственностью предпринимателя.

– Мы планируем вложить наши собственные средства, проект не предполагает регионального или федерального финансирования. Это не инвестпроект. После завершения строительства объект станет частной собственностью, – отметил Арабо Григорян.

Глава компании «СибРос» объяснил выбор места под строительство фешенебельного загородного отеля.

– Это берег Иртыша, хорошая дорога, федеральная трасса, просто отличное место. Так получилось, что все сложилось, – подчеркнул инвестор.

При этом предприниматель пока не озвучивает стоимость номеров. Он добавил, что конкретика по ценам появится через 2-3 месяца, когда начнутся работы. Внешне гостиница напоминает отели на турецких курортах.