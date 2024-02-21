Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Речь идет о гостинице с базой отдыха, которую планируют построить в селе Розовка. На нее потратят 1,5 млрд рублей

Строительство гостиницы с базой отдыха, которая будет расположена в селе Розовка Омского района, обойдется в 1,5 млрд рублей. Об этом «Ъ-Сибирь» сообщили в региональном минэкономики. О строительстве гостиницы губернатор Виталий Хоценко заявлял еще в начале февраля.

– Проект решает задачу рекреационного развития одного из районов области – создание пространств и условий для отдыха омичей, направлен на развитие туристического потенциала области. Кроме того, его реализация даст экономический эффект для района в виде новых рабочих мест, – заявили в ведомстве.

Отметим, что инвестором гостиницы является ООО «СибРос». Ее площадь составит 15 тыс. кв. м, а вместимость до 500–600 отдыхающих.

·Экономика/Бизнес

Речь идет о гостинице с базой отдыха, которую планируют построить в селе Розовка. На нее потратят 1,5 млрд рублей

Строительство гостиницы с базой отдыха, которая будет расположена в селе Розовка Омского района, обойдется в 1,5 млрд рублей. Об этом «Ъ-Сибирь» сообщили в региональном минэкономики. О строительстве гостиницы губернатор Виталий Хоценко заявлял еще в начале февраля.

– Проект решает задачу рекреационного развития одного из районов области – создание пространств и условий для отдыха омичей, направлен на развитие туристического потенциала области. Кроме того, его реализация даст экономический эффект для района в виде новых рабочих мест, – заявили в ведомстве.

Отметим, что инвестором гостиницы является ООО «СибРос». Ее площадь составит 15 тыс. кв. м, а вместимость до 500–600 отдыхающих.