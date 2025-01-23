Фешенебельный загородный четырехзвездочный отель возводят в форме гигантской шайбы.

На инвестиционном совете при губернаторе Омской области обсудили темпы строительства четырехзвездочной загородной гостиницы Villa Resort. Проект стоимостью 1,6 млрд рублей, детали которого подробно освещал «Омск-информ», реализует компания «Сибирский региональный союз» Арабо Григоряна.

Ранее редакция сообщала, база отдыха в селе Розовка Омского района будет иметь форму шайбы и расположится на территории 10 гектаров на берегу Иртыша. Гостиничный комплекс на 33 номера предполагает наличие бара и огромного ресторана на 350 посадочных мест, а в коттеджной зоне на 24 номера появится зона барбекю. Кроме того, проектом предусмотрены уличный подогреваемый бассейн на берегу реки, спа-комплекс, бани и кафе с летней террасой. Кроме того, предполагаются детские и спортивные площадки. Общая вместимость комплекса составит 500–600 человек. Внешне гостиница напоминает отели на турецких курортах.

На инвестсовете стало известно, что строительные работы по проекту находятся на завершающем этапе. В мае 2025 года планируется приступить к благоустройству территории гостиницы и базы отдыха.

Предприниматель намерен окупить отель за 7–10 лет. Стоимость номеров в нем пока неизвестна.