В ночь с 4 на 5 января на мосту будут устанавливать разделительные столбы и светофоры.

Мост имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра в Омске полностью перекроют в ночь с 4 на 5 января. В это время на мост будут устанавливать светофоры и разделительные столбы (делиниаторы) для полосы переменного направления. Ее планируется запустить с 9 января.

Как ранее сообщал мэр Сергей Шелест, в утреннее время средняя полоса будет использоваться для движения транспорта с левого берега Иртыша на правый. С 16.30 средняя полоса будет обслуживать транспорт, едущий с правого берега на левый. В остальное время – попеременно. Движение по средней полосе будет регулироваться светофорами.

Городские власти намерены полностью перекрывать мост у Телецентра дважды в неделю: в ночь со среды на четверг и в ночь с субботы на воскресенье. Ограничения будут действовать с 24.00 до 05.00 часов.