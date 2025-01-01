Как сообщил мэр, это будет не реверс, а движение с использованием полосы переменного направления.

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что до 9 января на мосту имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра будет запущена новая схема организации дорожного движения. Это будет не совсем реверсная схема, как анонсировалось ранее.

– Правильнее будет именовать ее не реверсивным движением, а движением с использованием полосы переменного направления. В нашем случае в этом качестве будет использоваться средняя полоса, – пояснил Шелест.

Светофоры, регламентирующие раздельный проезд транспорта с улицы Заозерной и с проспекта Мира, будут по-прежнему использоваться. Непосредственно перед въездом на мост в обоих направлениях установят дополнительные светофоры типа Т.8, оснащенные двумя секциями. По умолчанию, по крайней правой полосе в каждом направлении будет включен разрешающий сигнал светофора. Движение по средней полосе переменного направления будет разрешено при включении зеленого сигнала на светофоре, расположенном непосредственно над этой полосой в установленные временные интервалы.

– Перед переключением режима и смены направления движения по средней полосе на всех светофорах будет включена запрещающая фаза продолжительностью 3 минуты для того, чтобы освободить полосу от встречного транспортного потока, – подчеркнул мэр.

В настоящее время идет подготовка к монтажу необходимого оборудования, подрядчик заливает опоры для столбов, на которые установят светофоры и дорожные знаки, также ведется прокладка линии электроснабжения.

Шелест призвал автомобилистов быть предельно аккуратными и неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, требования дорожных знаков и сигналов светофора. Также необходимо пропускать автомобили экстренных служб со включенными спецсигналами. Они пользуются безусловным приоритетом.

Сразу после введения новой схемы движения департамент транспорта проведет мониторинг обстановки с помощью личного наблюдения и средств визуального контроля. При необходимости в режим светофорного регулирования будут вноситься изменения.