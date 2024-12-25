Перекрытие связано с уборкой снега и льда на мосту.

Сегодня, 25 декабря, мэр Омска Сергей Шелест рассказал в своем телеграм-канале, что проезжую часть на мосту имени 60-летия ВЛКСМ будут особенно тщательно чистить от снега и наледи. Поэтому было решено полностью перекрывать движение на мосту по ночам, если такая необходимость есть.

– Ограничения будут действовать в ночь со среды на четверг и с субботы на воскресенье – с 24:00 до пяти утра, – объяснил градоначальник. – Это время нужно, чтобы очистить проезжую часть от снега и наледи, сделать передвижение по мосту более комфортным и безопасным.

Это означает, что сегодня ночью мост впервые полностью закроют для всех видов транспорта. Движение возобновится ранним утром – в 5:00.