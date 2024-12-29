Главный тренер «Авангарда» объяснил, почему клуб принял условия сделки с ЦСКА.
Вчера, 28 декабря, на пресс-конференции главный тренер «Авангарда» Ги Буше объяснил, почему клуб принял решение об обмене Коула Касселса в ЦСКА. Вместо американца омичи получили нападающего Константина Окулова.
– В случае с Коулом мы не стремились обменять его. Мы хотели заполучить Окулова, и вторая сторона назвала игрока, которого они хотели бы получить, – это был Касселс. Я, Евгений Кожевников, Герман Чистяков и Кирилл Алексеев старались сохранить его в составе, но без обмена нам бы не удалось заполучить Окулова. Поэтому пришлось пойти на этот шаг, – рассказал Буше.
За 33 матча за «Авангард» Коул Касселс забросил две шайбы и отдал три голевые передачи. Американец пришел в команду 16 мая этого года, но не смог набрать форму и стать системообразующим игроком команды. К тому же, по информации журналиста Артура Хайруллина, легионер получил бы за сезон 50 млн рублей.