Это может быть связано с делом о покупке автомобиля Haval за 3,3 млн рублей.
Вчера правоохранители задержали бывшего первого заместителя министра труда и социального развития Сергея Добрых, который покинул пост около месяца назад. Как сообщает «СуперОмск», это может быть связано с делом, возбужденным в сентябре 2024 года. Следственный комитет считает, что директор Омского дома-интерната и должностные лица Минтруда превысили должностные полномочия, купив автомобиль Haval за 3,3 млн рублей и передав его другому социальному учреждению.
Отметим, что правоохранители также расследуют уголовное дело в отношении бывшего главы Минтруда Владимира Куприянова. Его подозревают в получении взятки. Чиновника уволили в конце мая и задержали 5 июня.
На прошлой неделе сообщалось о задержании заместителя председателя правительства, министра цифрового развития и связи Омской области Дениса Цуканова. Его обвиняют в хищении.
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