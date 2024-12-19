Омск-Информ
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·Политика

Следователи хотят заключить его под домашний арест.
Куйбышевский суд Омска сейчас рассматривает ходатайство следствия об избрании меры пресечения бывшему первому заместителю министра труда и социального развития Омской области Сергею Добрых. Об этом сообщают Следственный комитет и прокуратура.
Напомним, чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии следствия, директор Омского дома-интерната за счет источников интерната приобрел автомобиль за 3,3 млн рублей и передал его другому социальному учреждению, а фактически для нужд первого заместителя министра.
Ранее следствие собиралось обратиться в суд с ходатайством о домашнем аресте бывшего замминистра.
·Политика

Следователи хотят заключить его под домашний арест.
Куйбышевский суд Омска сейчас рассматривает ходатайство следствия об избрании меры пресечения бывшему первому заместителю министра труда и социального развития Омской области Сергею Добрых. Об этом сообщают Следственный комитет и прокуратура.
Напомним, чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии следствия, директор Омского дома-интерната за счет источников интерната приобрел автомобиль за 3,3 млн рублей и передал его другому социальному учреждению, а фактически для нужд первого заместителя министра.
Ранее следствие собиралось обратиться в суд с ходатайством о домашнем аресте бывшего замминистра.