Омск-Информ
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·Политика

Чиновника не стали назначать еще на год.
С сайта правительства Омской области исчезло имя первого заместителя главы Минтруда. Свой пост оставил Сергей Добрых. Напомним, в феврале Добрых попал в ДТП, сломал челюсть и повредил ребро. Он пробыл на больничном до середины апреля. Его водитель в этой аварии погиб.
Отметим также, что вчера губернатор Виталий Хоценко подписал распоряжение о назначении заместителя министра труда и социального развития Омской области. Свою должность еще на год сохранила Наталья Шитова.
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·Политика

Чиновника не стали назначать еще на год.
С сайта правительства Омской области исчезло имя первого заместителя главы Минтруда. Свой пост оставил Сергей Добрых. Напомним, в феврале Добрых попал в ДТП, сломал челюсть и повредил ребро. Он пробыл на больничном до середины апреля. Его водитель в этой аварии погиб.
Отметим также, что вчера губернатор Виталий Хоценко подписал распоряжение о назначении заместителя министра труда и социального развития Омской области. Свою должность еще на год сохранила Наталья Шитова.
1023