Омск-Информ
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·Общество

Чиновник попал в страшное ДТП на трассе Омск – Муромцево в середине февраля.
Первый замминистра труда и соцразвития Омской области Сергей Добрых вернулся на работу после серьезного ДТП. Документы с его подписями уже начали появляться на портале правовой информации.
Напомним, что чиновник попал в серьезное ДТП 14 февраля. Служебный автомобиль Toyota Camry, в котором находился Добрых столкнулся с пассажирской «газелью» на трассе Омск – Муромцево. Водитель иномарки погиб, у него остались две дочки. У Добрых оказалась сломана челюсть и повреждено ребро.
·Общество

Чиновник попал в страшное ДТП на трассе Омск – Муромцево в середине февраля.
Первый замминистра труда и соцразвития Омской области Сергей Добрых вернулся на работу после серьезного ДТП. Документы с его подписями уже начали появляться на портале правовой информации.
Напомним, что чиновник попал в серьезное ДТП 14 февраля. Служебный автомобиль Toyota Camry, в котором находился Добрых столкнулся с пассажирской «газелью» на трассе Омск – Муромцево. Водитель иномарки погиб, у него остались две дочки. У Добрых оказалась сломана челюсть и повреждено ребро.