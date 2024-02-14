Омск-Информ
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·Происшествия

Чиновник сам смог рассказать о состоянии здоровья после страшного ДТП.
Первый заместитель министра труда Омской области Сергей Добрых рассказал о своем состоянии после сегодняшней аварии. Оказалось, что у чиновника сломана челюсть и повреждено ребро.
– Челюсть верхняя сломана, остальное пока нормально, – приводит слова Добрых Mash Siberia.
Напомним, Сергей Добрых попал в аварию на трассе Омск – Муромцево сегодня утром. Чиновник находился в Toyota Camry, которая столкнулась с пассажирской «газелью». Водитель иномарки погиб, у него остались две дочки.
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·Происшествия

Чиновник сам смог рассказать о состоянии здоровья после страшного ДТП.
Первый заместитель министра труда Омской области Сергей Добрых рассказал о своем состоянии после сегодняшней аварии. Оказалось, что у чиновника сломана челюсть и повреждено ребро.
– Челюсть верхняя сломана, остальное пока нормально, – приводит слова Добрых Mash Siberia.
Напомним, Сергей Добрых попал в аварию на трассе Омск – Муромцево сегодня утром. Чиновник находился в Toyota Camry, которая столкнулась с пассажирской «газелью». Водитель иномарки погиб, у него остались две дочки.
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