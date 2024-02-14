Специалист ведомства всю трудовую жизнь проработал в правительственном гараже. Утром он вез первого замминистра труда Добрых на совещание.

Специалист ведомства всю трудовую жизнь проработал в правительственном гараже. Утром он вез первого замминистра труда Добрых на совещание.

Появились новые подробности утреннего смертельного ДТП на 189-м километре трассы Омск – Муромцево. В результате столкновения «газели» и «тойоты» погиб 39-летний водитель легковушки. Его попутчик, а также водитель и трое пассажиров маршрутки оказались в больнице.

Как уже сообщало РИА «Омск-информ», на пассажирском сиденье «тойоты» ехал первый заместитель министра труда и соцразвития Сергей Добрых, который направлялся на совещание в Седельниково. Чиновник находится в омской больнице с травмами.

По данным источников в правительстве Омской области, погибший водитель – тоже сотрудник ведомства. Всю свою трудовую карьеру 39-летний специалист проработал в гараже облправительства. У него остались две маленькие дочки.

По предварительным данным, министерская «тойота» при попытке обгона вылетела на встречную полосу и протаранила «газель».