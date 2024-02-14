Источники «Омск-информа» утверждают, что высокопоставленный чиновник находится в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой.

Источники «Омск-информа» утверждают, что высокопоставленный чиновник находится в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой.

Появились подробности жуткого утреннего ДТП на 189-м километре трассы Омск – Муромцево. В результате столкновения «газели» и «тойоты» водитель легковушки погиб. А его попутчик, а также водитель маршрутки и его трое пассажиров оказались в больнице.

Как уже сообщалось, на пассажирском месте в иномарке оказался первый замминистра труда и соцразвития Сергей Добрых, который направлялся на совещание в Седельниково.

Некоторые подробности рассказал «Омск-информу» источник, знакомый с ситуацией. По его информации, Сергей Добрых находится в реанимации одной из омских больниц.

– Насколько мне известно, его повезли в Омск. В МСЧ-10 или в областную клиническую больницу на Березовой. Судя по всему, Сергей Добрых находится в реанимации с закрытой черепно-мозговой травмой. Предварительно рассматривается диагноз «политравма», – отметил собеседник.

По предварительным данным, министерская «тойота» при попытке обогнать одну из машин вылетела на встречную полосу и протаранила «газель».