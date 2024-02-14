Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

На трассе Омск – Муромцево столкнулись «тойота» и «газель». Водитель легковушки погиб. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Сегодня утром в районе 189-го километра трассы Омск – Муромцево произошло ДТП. Столкнулись ехавшие навстречу друг другу «тойота» и пассажирская «газель». 39-летний мужчина, находившийся за рулем легковушки, погиб. Его попутчик, а также 54-летний водитель «газели» и три пассажира микроавтобуса доставлены в больницу с травмами различной степени. 

Обстоятельства и причины трагедии устанавливаются. Доследственную проверку начала прокуратура Омской области. На месте происшествия, наряду с сотрудниками полиции, работает прокурор Муромцевского района Александр Мигунов, координирующий их действия. Районная прокуратура контролирует результаты проверки и законность процессуальных решений.

2740
·Происшествия

На трассе Омск – Муромцево столкнулись «тойота» и «газель». Водитель легковушки погиб. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Сегодня утром в районе 189-го километра трассы Омск – Муромцево произошло ДТП. Столкнулись ехавшие навстречу друг другу «тойота» и пассажирская «газель». 39-летний мужчина, находившийся за рулем легковушки, погиб. Его попутчик, а также 54-летний водитель «газели» и три пассажира микроавтобуса доставлены в больницу с травмами различной степени. 

Обстоятельства и причины трагедии устанавливаются. Доследственную проверку начала прокуратура Омской области. На месте происшествия, наряду с сотрудниками полиции, работает прокурор Муромцевского района Александр Мигунов, координирующий их действия. Районная прокуратура контролирует результаты проверки и законность процессуальных решений.

2740