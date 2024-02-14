Омск-Информ
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·Происшествия

Он был пассажиром иномарки, которая сегодня утром столкнулась с микроавтобусом.
В аварии, которая произошла сегодня трассе Омск – Муромцево, пострадал первый заместитель министра труда Омской области Сергей Добрых. Как сообщает «Город55», он направлялся в поселок Седельниково на совещание.
Напомним, утром в районе 189-го километра трассы столкнулись ехавшие навстречу друг другу Toyota Camry и пассажирская «газель». Водитель иномарки погиб. Он являлся сотрудником министерства. Добрых, который находился на пассажирском сиденье, попал в больницу. Отметим, что пострадали также три пассажира микроавтобуса.
На место происшествия уже выехал прокурор Муромцевского района Александр Мигунов, чтобы разобраться в обстоятельствах происшествия.
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·Происшествия

Он был пассажиром иномарки, которая сегодня утром столкнулась с микроавтобусом.
В аварии, которая произошла сегодня трассе Омск – Муромцево, пострадал первый заместитель министра труда Омской области Сергей Добрых. Как сообщает «Город55», он направлялся в поселок Седельниково на совещание.
Напомним, утром в районе 189-го километра трассы столкнулись ехавшие навстречу друг другу Toyota Camry и пассажирская «газель». Водитель иномарки погиб. Он являлся сотрудником министерства. Добрых, который находился на пассажирском сиденье, попал в больницу. Отметим, что пострадали также три пассажира микроавтобуса.
На место происшествия уже выехал прокурор Муромцевского района Александр Мигунов, чтобы разобраться в обстоятельствах происшествия.
2810