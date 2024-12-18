Бывший первый заместитель главы Минтруда стал обвиняемым по уголовному делу о превышении должностных полномочий.
Следственный комитет официально предъявил обвинения бывшему первому заместителю министра труда и социального развития Омской области Сергею Добрых. Накануне экс-чиновник был задержан как фигурант громкого уголовного дела, возбужденного по пп. «в», «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий группой лиц).
Ранее сообщалось, что по делу проходят директор автономного стационарного учреждения социального обслуживания «Омский дом-интернат» и ряд должностных лиц Минтруда.
– По версии следствия, фигуранты, действуя из личной заинтересованности, вопреки интересам службы и нарушая права и законные интересы граждан и государства, приобрели за счет источников внебюджетного финансирования дома-интерната автомобиль стоимостью 3 млн 365 тыс. рублей и передали его в оперативное управление другому казенному социальному учреждению Омской области, а фактически для нужд первого заместителя министра. По мнению следствия, противоправными действиями существенно нарушены интересы дома-интерната и его постояльцев, нуждающихся в социальной защите, – заявили в СК РФ.
Добрых предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 3 ст. 286 УК РФ. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о домашнем аресте бывшего замминистра.