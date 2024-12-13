В Омске остались заместители министра Сергей Деркач и Наталья Шилкина.

История с задержанием с последующим домашним арестом и отстанением от должности главы министерства цифрового развития и связи Омской области Дениса Цуканова приобрела любопытный поворот. Как оказалось, все руководство ведомства сейчас в Москве по разным поводам.

Так, самому Цуканову 13 декабря в Басманном суде Москвы избрали меру пресечения в виде двух месяцев домашнего ареста. Главу Минцифры обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ «Хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере». По данным следствия, преступление было совершено в бытность Дениса Цуканова заместителем председателя правительства ДНР совместно с экс-главой аппарата главы ДНР Денисом Петкуном.

Исполнять обязанности руководителя омского Минцифры назначили первого зама Максима Макаленко. Но коллизия в том, что чиновник в этот же день отлучился в Москву по партийным делам. Будучи координатором регионального отделения ЛДПР вместе с депутатом Заксобрания Антоном Берендеевым они отправились на выборы Высшего совета партии.

- Макаленко и Берендеев улетели на съезд. Там произойдут изменения в руководстве, - пояснил «Омск-информу» источник, знакомый с ситуацией.

Фактически в Омске остались два обычных зама главы Минцифры, Наталья Шилкина и Сергей Деркач.