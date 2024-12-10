Мэр Омска сообщил, что заторов стало намного меньше.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о ситуации с ремонтом моста у Телецентра. По его словам, анализ ситуации с помощью визуального мониторинга и технических средств показал, что пробок в утренние и вечерние часы пик стало меньше.

– Данные сервиса «Яндекс Карты» также показывают существенное улучшение обстановки на дорогах, о чем свидетельствует коэффициент пробок от 3 до 5 баллов в период с 8:00 до 10:00, – заявил Шелест.

Специалисты департамента транспорта и Госавтоинспекции готовы оперативно реагировать на осложнения обстановки, связанные с ДТП. Мэр Омска ежедневно докладывает о ситуации губернатору Виталию Хоценко.

Напомним, что мост у Телецентра перекрыли на реконструкцию в ночь на 30 ноября. В конце минувшей недели для снижения заторов отменили «выделенку» для общественного транспорта на Красном Пути. И расширили полосы для движения по мосту у Телецентра: из Нефтяников в сторону Левобережья сделали одну широкую полосу, а на выезде с Левобережья – две.