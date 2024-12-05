Руководство этой компании подозревается в невыплате зарплаты сотрудникам. Возбуждено уголовное дело.

Стала известна личность мужчины, который накануне упал с моста имени 60-летия ВЛКСМ у Телецентра. Погибшим оказался 42-летний Илья Бабак, экс-директор АО «Омский СОЮЗДОРНИИ», сообщает портал «ТОП24». Организацию он возглавлял с марта 2013 года по август 2022-го. Сейчас акционерным обществом руководит отец погибшего Олег Бабак.

Во вторник, 3 декабря, Следственный комитет заявлял о возбуждении уголовного дела в отношении руководства АО «Омский СОЮЗДОРНИИ». Его подозревают в совершении преступления по ч. 2 ст. 145 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы). Долг перед сотрудниками института, занимающегося научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук, составил более 2,7 млн рублей. Организация имела возможность выплатить необходимые средства, но не сделала этого.

Как уточнялось в сводке полиции, мужчина, упавший с моста, незадолго до трагедии упоминал о проблемах на работе. Связана ли его гибель с уголовным делом в НИИ, неизвестно.

Напомним, что три года назад, 15 декабря 2021 года, с этого же моста упал 46-летний директор БУ «Центр содержания и хранения имущества» (подразделение департамента имущественных отношений омской мэрии) Сергей Скрипник. С одного из объектов Центра неизвестные вывезли металл на сумму около миллиона рублей. Было возбуждено уголовное дело, со Скрипником, который в момент кражи был на больничном, беседовали сотрудники правоохранительных органов.